17 декабря 2025 в 10:54

Врач предупредила об опасности таблеток для похудения

Врач Королева: таблетки для похудения не уберут причину набора веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Таблетки для похудения не уберут первопричину набора веса, рассказала LIFE.ru врач-эндокринолог Юлия Королева. Она отметила, что любые подобные препараты имеют как показания, так и противопоказания.

Такая практика не всегда приводит к должному результату, поскольку причина избыточного веса может быть связана с психологическими факторами, эндокринными нарушениями, приемом некоторых лекарственных препаратов, а не только с гиперкалорийным питанием, — рассказала Королева.

По словам врача, даже с использованием специальных препаратов без контроля питания и необходимого уровня физической активности невозможно добиться стойкого результата. Она отметила, что для лечения ожирения необходим комплексный подход.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко рассказал, что маркетинг задает тренд на стремление к идеальной и порой недостижимой фигуре. Его механизмы побуждают многих людей отказываться от сахара и переходить на якобы правильную еду, которая нередко является просто продуктом рекламы.

