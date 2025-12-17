Врач предупредила об опасности таблеток для похудения Врач Королева: таблетки для похудения не уберут причину набора веса

Таблетки для похудения не уберут первопричину набора веса, рассказала LIFE.ru врач-эндокринолог Юлия Королева. Она отметила, что любые подобные препараты имеют как показания, так и противопоказания.

Такая практика не всегда приводит к должному результату, поскольку причина избыточного веса может быть связана с психологическими факторами, эндокринными нарушениями, приемом некоторых лекарственных препаратов, а не только с гиперкалорийным питанием, — рассказала Королева.

По словам врача, даже с использованием специальных препаратов без контроля питания и необходимого уровня физической активности невозможно добиться стойкого результата. Она отметила, что для лечения ожирения необходим комплексный подход.

