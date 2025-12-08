ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 19:43

«С таблетками разбирается со своим горем»: директор Долиной о ее состоянии

Директор Долиной Пудовкин: она с таблетками разбирается со своим горем

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина впала в депрессию из-за квартирного скандала и принимает таблетки, сказал NEWS.ru директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, звезда благодарит тех, кто поддержал ее в это непростое время.

Сейчас она один на один с депрессией, с таблетками разбирается со своим горем. Я не призываю к жалости, но произошла беда, будем с ней разбираться. Большое спасибо коллегам, которые морально поддержали. Знаете, травля штука такая: она сегодня в адрес одной, завтра — других, — сказал Пудовкин.

По словам директора, он не понимает, почему люди линчуют человека, который не выносил вызвавшее резонанс судебное решение.

Ранее Пудовкин заявил, что гонорары певицы за корпоративы не изменились после скандала с ее квартирой. Он назвал неправдой сообщения СМИ, которые пишут, что звезда подняла или, наоборот, снизила цены на свои выступления. По его словам, график звезды тоже не изменился.

Пудовкин отказался называть размеры гонорара певицы, но отметил, что заработков на частных вечеринках в 4,5-5 млн рублей у Долиной никогда не было. Тем не менее именно эта цена сейчас фигурирует в прайс-листах концертных агентств, которые выступают посредниками при организации корпоративов.

Лариса Долина
таблетки
депрессия
скандалы
Светлана Комарова
С. Комарова
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Власти Одессы взялись за евреев
«Произошла беда»: почему Долину обругали после шоу, в каком она состоянии
В битве за Warner Bros. появился новый игрок
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.