«С таблетками разбирается со своим горем»: директор Долиной о ее состоянии Директор Долиной Пудовкин: она с таблетками разбирается со своим горем

Певица Лариса Долина впала в депрессию из-за квартирного скандала и принимает таблетки, сказал NEWS.ru директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, звезда благодарит тех, кто поддержал ее в это непростое время.

Сейчас она один на один с депрессией, с таблетками разбирается со своим горем. Я не призываю к жалости, но произошла беда, будем с ней разбираться. Большое спасибо коллегам, которые морально поддержали. Знаете, травля штука такая: она сегодня в адрес одной, завтра — других, — сказал Пудовкин.

По словам директора, он не понимает, почему люди линчуют человека, который не выносил вызвавшее резонанс судебное решение.

Ранее Пудовкин заявил, что гонорары певицы за корпоративы не изменились после скандала с ее квартирой. Он назвал неправдой сообщения СМИ, которые пишут, что звезда подняла или, наоборот, снизила цены на свои выступления. По его словам, график звезды тоже не изменился.

Пудовкин отказался называть размеры гонорара певицы, но отметил, что заработков на частных вечеринках в 4,5-5 млн рублей у Долиной никогда не было. Тем не менее именно эта цена сейчас фигурирует в прайс-листах концертных агентств, которые выступают посредниками при организации корпоративов.