29 декабря 2025 в 17:48

Двое мужчин «похитили» новогоднее настроение у жителей российского региона

В Ижевске двое мужчин украли новогодние декорации Деда Мороза и Снеговика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Ижевске двое злоумышленников, которых в народе прозвали Кощеями, похитили Деда Мороза и Снеговика возле одного из городских магазинов, передает Telegram-канал «112». Один из мужчин отвлекал внимание, в то время как другой разбирал праздничные декорации.

Владельцы магазина восприняли инцидент с юмором, хотя и отметили, что общее настроение немного ухудшилось. Тем не менее жители города не опустили руки. Инициативные горожане объединились с целью восстановления новогодних символов.

Ранее в Елизово местный житель похитил надувную фигуру Деда Мороза с торговой площадки. Инцидент произошел 5 декабря, когда мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Украшение было погружено в автомобиль и хранилось там до изъятия сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого в Бурятии сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже — 47-летнего мужчину с судимостью. Местный житель своровал валенки из сумки посетительницы отделения банка. Женщина обнаружила пропажу через два дня и сообщила о краже в полицию.

