17 декабря 2025 в 17:22

Бурятские росгвардейцы задержали похитителя валенок из отделения банка

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 47-летнего местного жителя по подозрению в хищении валенок посетительницы отделения банка, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на соответствующее ведомство. Как выяснилось, у мужчины уже была судимость.

По данным правоохранителей, потерпевшая оставила сумку с личными вещами, включая валенки, на подоконнике в помещении банка и направилась в зал обслуживания. По возвращении она обнаружила, что ее имущество исчезло.

Женщина сообщила о краже в полицию с задержкой в два дня. По кадрам видеонаблюдения был составлен фоторобот злоумышленника. Позже сотрудники Росгвардии опознали и задержали мужчину, похожего на составленный портрет, когда он снова пришел в то же отделение банка. Похищенные вещи, общая стоимость которых составила четыре тысячи рублей, он еще не успел сбыть.

Ранее девушка в Чебоксарах похитила 5,4 млн рублей у своей знакомой, предварительно усыпив ее с помощью снотворного. По версии следствия, сама подозреваемая стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и заставили ее сначала отдать свои средства, а затем украсть чужие деньги.

кражи
Бурятия
регионы
преступления
