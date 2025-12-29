Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 17:55

Кошки Куклачева отказались от работы после его госпитализации

Юрий Куклачев Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После госпитализации дрессировщика народного артиста России и клоуна Юрия Куклачева с инфарктом некоторые кошки в театре перестали есть и участвовать в представлениях, передает KP.RU. Артист сравнил своих питомцев с экстрасенсами, предположив, что они ощутили его недомогание.

Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: «С моими кошками работай». Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо, — рассказал Куклачев.

Ранее Куклачев назвал новость о том, что он якобы собирается завершить свою карьеру, фейком. Так он отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что художественный руководитель Театра кошек отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем. Дрессировщик отметил, что продолжается работа над новыми спектаклями.

До этого сообщалось, что ночное мяуканье кошки может серьезно беспокоить владельца. Такое поведение домашнего питомца может быть вызвано разными причинами. Среди них — проблемы со здоровьем, желание попросить еду, тревожность или привычка к ночному режиму активности. Чтобы скорректировать поведение кошки, важно определить источник ее беспокойства.

