18 ноября 2025 в 19:36

Куклачев сделал заявление по поводу завершения карьеры

Куклачев опроверг новость о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Юрий Куклачев Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал новость о том, что он якобы собирается завершить свою карьеру, фейком, пишет ТАСС. Так он отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что художественный руководитель Театра кошек отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем.

Появился очередной фейк. Корреспондент <…> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. <…> Я продолжаю работать не останавливаясь, — высказался Куклачев.

Дрессировщик отметил, что продолжается работа над новыми спектаклями. По его словам, в ближайшее время коллектив отправится в Сибирь, где зрителям покажут спектакль «Самый добрый клоун».

Ранее вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не хочет быть тренером после завершения карьеры. По его словам, в будущем он готов приносить пользу армейскому клубу. Акинфеев также добавил, что никогда в жизни не считал себя суперталантом.

Юрий Куклачев
кошки
слухи
карьера
