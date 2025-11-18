Куклачев сделал заявление по поводу завершения карьеры

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал новость о том, что он якобы собирается завершить свою карьеру, фейком, пишет ТАСС. Так он отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что художественный руководитель Театра кошек отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем.

Появился очередной фейк. Корреспондент <…> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. <…> Я продолжаю работать не останавливаясь, — высказался Куклачев.

Дрессировщик отметил, что продолжается работа над новыми спектаклями. По его словам, в ближайшее время коллектив отправится в Сибирь, где зрителям покажут спектакль «Самый добрый клоун».

