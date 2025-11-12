Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:32

Акинфеев сделал неожиданное признание о завершении карьеры

Акинфеев заявил, что не хочет быть тренером после завершения карьеры в футболе

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока не хочет быть тренером после завершения карьеры, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, в дальнейшем он готов приносить пользу армейскому клубу. Также он развеял домыслы о завершении профессиональной карьеры.

Я игрок ЦСКА. Что будет в дальнейшем, все узнают через полгода. Тренером пока быть не хочу. Пока! Если я буду нужен клубу — пожалуйста. Есть разные обстоятельства, — подчеркнул Акинфеев.

Футболист добавил, что всегда рядом, если понадобится в какой-то момент. Акинфеев также признался, что никогда в жизни не считал себя супервеликим или суперталантом. Человек, отметил он, делает себя сам и выбирает свою дорогу, с которой главное — не сбиться. Вратарь ЦСКА призвал не думать о славе, величии и деньгах или строить идолов.

Акинфеев также объяснил, почему не читал автобиографии других спортсменов. Футболист убежден, что с помощью документальных сериалов лучше считываются реальные эмоции человека. По мнению Акинфеева, книга этого не передаст.

