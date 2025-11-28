«Совсем не меняется»: экс-игрок ЦСКА раскрыл, сколько будет играть Акинфеев Бывший нападающий ЦСКА Думбия: Акинфеев должен играть еще лет пять

Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия в беседе с «Чемпионатом» выразил мнение, что вратарь Игорь Акинфеев должен играть еще минимум пять лет. Он отметил высокий профессионализм и футбольное долголетие экс-одноклубника.

Игорь меня удивляет, совсем не меняется. Остается таким же профессионалом. Так смотришь на него — да он еще как минимум лет пять должен играть! А там уже от него будет зависеть. Не интересовался, когда он планирует завершать, но Игорь — вратарь, а они всегда могут играть дольше полевых, — сказал Думбия.

В апреле Игорю Акинфееву исполнилось 39 лет. Он является самым титулованным футболистом РФ. На протяжении своей карьеры он шесть выигрывал чемпионат России, восемь — кубок России, а также Кубок УЕФА. В 2008 году в составе сборной России Акинфеев выиграл бронзовые медали Евро-2008.

Ранее хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.