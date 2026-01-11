Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 08:54

Кубанский чиновник поплатился должностью за угрозы спасателям

На Кубани уволили замглавы региона, грозившегося перестрелять спасателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый заместитель главы Калининского района Краснодарского края Андрей Антоненко отправлен в отставку после скандала с угрозами в адрес спасателей, сообщает «Блокнот Краснодар». Чиновник, будучи ответственным по району, устроил разнос сотрудникам службы спасения, угрожая им физической расправой и используя нецензурную брань. Матерную тираду чиновника сняли на видео и слили в Сеть.

Так что, заявление вам дать написать? Да я вас тут всех уничтожу. Ты понял меня? <...> Давай, пиши дальше заявления на меня. Ты кто тут такой? И кто я?! Где ваш старший?! Перестреляю вас всех. Слушай меня сюда, я сегодня ответственный по району, — выразился Антоненко.

Реакция руководства края последовала 10 января, после того, как видео с чиновником завирусилось. Глава района Виктор Кузьминов официально осудил действия своего заместителя, назвав их нарушением профессиональной этики. По словам главы региона, Антоненко будет освобожден от занимаемой должности уже 12 января.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил министра строительства и ЖКХ региона Михаила Заскалько, задержанного ранее за превышение должностных полномочий. На его место назначили Максима Говорушкина, ранее занимавшего пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края.

