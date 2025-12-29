«Должен работать россиянин»: Гладилин выступил против испанца в «Спартаке»

Московскому «Спартаку» следует оставить во главе команды российского тренера, заявил NEWS.ru ветеран клуба Валерий Гладилин. Он отметил, что в нынешнем сезоне команда уже ни за что не борется, поэтому спешить не нужно.

Ничего не знаю о [Хуан Карлосе] Карседо. Решать, конечно, будет спортивный директор, мы можем только гадать. Но мое мнение такое — должен работать российский тренер. Очень много достойных: [Дмитрий] Аленичев, [Егор] Титов, [Андрей] Тихонов. Да тот же [Вадим] Романов. Ему можно дать время. Все равно команда идет на шестом месте, в этом сезоне ловить нечего. Разве что Кубок. У «Динамо» же получилось — [Ролан] Гусев был исполняющим, стал главным. Там тоже сезон упущен. Так что спешить смысла нет, — сказал Гладилин.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков говорил, что для «Спартака» лучшим вариантом среди тренеров может стать один из воспитанников клуба, имеющий необходимую лицензию. В качестве примеров он назвал Титова и Тихонова. Жирков также признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует с подобными назначениями.