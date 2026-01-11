Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 08:30

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году

Доцент Щербаченко: робототехника станет одной из перспективных профессий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Робототехника войдет в число самых востребованных профессий в 2026 году, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, особое внимание также будет уделено сотрудникам IT-индустрии и инженерам.

Информационные технологии — одна из самых востребованных специальностей среди молодежи. Айтишники нарасхват у работодателей, плюс неплохо получают. Наибольший спрос наблюдается в технических и IT-направлениях, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, кибербезопасность, а также разработка программного обеспечения и мобильных приложений. Эти области активно развиваются из-за растущей цифровизации и увеличения угроз хакерских атак. Перспективными в 2026 году также станут профессии робототехника и мехатроника, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что аналитики данных будут не менее востребованы, так как большие данные стали не просто модным трендом, но и незаменимым инструментом для бизнеса. По словам Щербаченко, специалисты по анализу данных становятся все более необходимыми, поскольку объем хранения цифровой информации больше не имеет ограничений. Доцент пояснил, что во всех крупных компаниях анализ данных стал обязательной частью большинства бизнес-процессов.

Стране, безусловно, необходимы технические специалисты, знающие современные технологии. Важны инженеры-проектировщики в машиностроении, энергетике, робототехнике. Сварщики, токари, наладчики оборудования — также востребованная профессия 2026 года. Что касается индустрии туризма, в будущем будут наиболее популярны режиссеры индивидуальных туров и разработчики интеллектуальных туристических систем, — добавил Щербаченко.

Он уточнил, что в 2026 году будет высокий спрос на логистов. По словам доцента, это связано с развитием цифровой экономики и ростом платформенных решений, которые предлагают клиентам разнообразные товары и услуги. Щербаченко заключил, что также не останутся без внимания врачи и медперсонал, особенно узкие специалисты, включая фармацевтов и работников в области медицинской кибернетики.

Ранее сообщалось, что российские работодатели отмечают значительный рост числа соискателей, не обладающих необходимыми компетенциями. В результате этого спрос на кандидатов, способных эффективно работать с искусственным интеллектом, заметно увеличился.

работа
россияне
профессии
технологии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
