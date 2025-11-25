Акинфеев попал в Книгу рекордов России Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую длительную карьеру в одном клубе

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую долгую карьеру в одном клубе, сообщается на официальном сайте реестра. Голкипер находится в системе футбольного клуба более 12 тыс. дней.

Акинфеев в этом году отмечает 35 лет с момента прихода в клуб. Голкипер связан с армейцами с четырех лет, когда впервые пришел на тренировку в детскую школу ЦСКА. В системе клуба он находится уже 12 809 дней и по-прежнему защищает ворота основной команды, — говорится в материале.

Ранее телевизионный сериал «Тайны следствия» с актрисой Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Картина стала самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Сериал выходит на экраны более 20 лет.

До этого Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах Национальной хоккейной лиги. Спортсмен довел количество голов в чемпионате до 81. До этого он делил лидерство с чехом Яромиром Ягром, который забил 80 голов.