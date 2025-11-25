День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 15:47

Акинфеев попал в Книгу рекордов России

Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую длительную карьеру в одном клубе

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России за самую долгую карьеру в одном клубе, сообщается на официальном сайте реестра. Голкипер находится в системе футбольного клуба более 12 тыс. дней.

Акинфеев в этом году отмечает 35 лет с момента прихода в клуб. Голкипер связан с армейцами с четырех лет, когда впервые пришел на тренировку в детскую школу ЦСКА. В системе клуба он находится уже 12 809 дней и по-прежнему защищает ворота основной команды, — говорится в материале.

Ранее телевизионный сериал «Тайны следствия» с актрисой Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Картина стала самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Сериал выходит на экраны более 20 лет.

До этого Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах Национальной хоккейной лиги. Спортсмен довел количество голов в чемпионате до 81. До этого он делил лидерство с чехом Яромиром Ягром, который забил 80 голов.

рекорды
ЦСКА
Игорь Акинфеев
вратари
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп раскрыл, кто точно может попасть в список обвиняемых НАБУ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Союзники Киева приняли окончательное решение по мирному плану США
Двухлетняя девочка пострадала из-за комплекта «Хэппи Мил»
Стубб назвал ближайшие дни для Украины решающими
Сябитова поддержала идею ввести лекции для будущих родителей в институтах
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.