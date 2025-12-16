Володин заявил, что в России побиты показатели СССР по строительству жилья Володин: в России сейчас строится больше жилья, чем в СССР

Результаты жилищного строительства в России на данном этапе превосходят показатели советского периода, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин телеканалу «Россия 1». По его словам, на достигнутом останавливаться нельзя.

Если сравнивать с советским периодом, то сейчас результаты лучше. И мы со своей стороны понимаем, что не надо останавливаться на достигнутом, тем более, когда речь идет о решении жилищной проблемы, — отметил он.

Как подчеркнул Володин, доступность жилья — один из главных показателей эффективности в этой области. Жилье, сказал он, должно быть доступно в равной степени для всех граждан РФ, вне зависимости от региона.

Ранее депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

До этого глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца 2025 года в России могут принять закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. По его словам, ГД рассматривает возможность повышения ставки до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранения ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снижения до 4% для семей с тремя детьми.