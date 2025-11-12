Миронов объяснил, каким семьям с детьми нужна беспроцентная ипотека

Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет, заявил NEWS депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

Мы с коллегами по фракции в конце сентября предложили Минфину свой, компромиссный вариант дифференцированной ставки. Для семей с одним ребенком оставить прежние 6%, с двумя детьми — снизить ставку до 4%, с тремя — до 2%. А для молодых многодетных родителей, в возрасте до 35 лет, ставку надо вообще обнулять, выдавать им беспроцентные жилищные ссуды, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что ипотека под 12% — это антисемейная мера. По мнению Миронова, дифференцированная шкала, анонсированная Минфином в сентябре, не способствует улучшению демографической ситуации, а скорее направлена на экономию бюджетных средств. Депутат также указал, что при таких процентных ставках молодые семьи вряд ли решатся заводить детей.

«Справедливая Россия» давно предлагает поэтапно погашать ипотеку при рождении детей. При появлении первого ребенка государство погашает 500 тыс. рублей кредита, второго — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей. При таких подходах ипотека действительно станет инструментом демографии, а не многолетней долговой кабалы, — заключил Миронов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца 2025 года в России могут принять закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. По его словам, ГД рассматривает возможность повышения ставки до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранения ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снижения до 4% для семей с тремя детьми.