Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 05:20

Миронов объяснил, каким семьям с детьми нужна беспроцентная ипотека

Депутат Миронов: многодетным семьям до 35 лет нужна беспроцентная ипотека

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минфин должен разработать программу беспроцентной ипотеки для многодетных семей в возрасте до 35 лет, заявил NEWS депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, текущие процентные ставки по кредитам негативно влияют на демографическую ситуацию в стране.

Мы с коллегами по фракции в конце сентября предложили Минфину свой, компромиссный вариант дифференцированной ставки. Для семей с одним ребенком оставить прежние 6%, с двумя детьми — снизить ставку до 4%, с тремя — до 2%. А для молодых многодетных родителей, в возрасте до 35 лет, ставку надо вообще обнулять, выдавать им беспроцентные жилищные ссуды, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что ипотека под 12% — это антисемейная мера. По мнению Миронова, дифференцированная шкала, анонсированная Минфином в сентябре, не способствует улучшению демографической ситуации, а скорее направлена на экономию бюджетных средств. Депутат также указал, что при таких процентных ставках молодые семьи вряд ли решатся заводить детей.

«Справедливая Россия» давно предлагает поэтапно погашать ипотеку при рождении детей. При появлении первого ребенка государство погашает 500 тыс. рублей кредита, второго — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей. При таких подходах ипотека действительно станет инструментом демографии, а не многолетней долговой кабалы, — заключил Миронов.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца 2025 года в России могут принять закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. По его словам, ГД рассматривает возможность повышения ставки до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранения ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снижения до 4% для семей с тремя детьми.

семьи
дети
Госдума
ипотека
квартиры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Болезненное унижение»: на Западе увидели превосходство Путина
Сбили новейший беспилотник ВСУ: успехи ВС РФ к утру 12 ноября
Минздрав озвучил, сколько человек попали в больницы после обрушения в Чечне
Дачникам раскрыли лайфхак, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Сон про гробовщика: что подготовила судьба для вас
Запреты врачей, онкология, сбитая пенсионерка, СВО: как живет Буйнов
К чему снятся похороны: символ перемен и новых возможностей
«Удар по печени»: россиян предостерегли от покупки йогуртов
Британия запретит использовать свои морские услуги для одной цели
Военэксперт объяснил, чем грозит ВСУ потеря станции Купянск-Узловой
Рехаб, алкоголизм, тюрьма, скандалы: где сейчас Александр Емельяненко
Диетолог раскрыла, кому противопоказаны острые азиатские блюда
Миронов объяснил, каким семьям с детьми нужна беспроцентная ипотека
В Кремле видели хвалебное приветствие Токаева Трампу
Стало известно, сколько россиян погибли за 10 месяцев из-за дронов ВСУ
«Фейковый босс»: россиянам рассказали о самой частой схеме мошенничества
Россиянам рассказали, какие документы обязательно нужно проверить в ноябре
«Она может стать решающей»: Украине предрекли самую суровую зиму
В России предложили нестандартный ответ на агрессивную политику Британии
Расист-извращенец: как Рютте стал главой НАТО, что говорил об РФ
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.