В России готовятся изменить ставку по семейной ипотеке В РФ до конца года могут привязать ставку по семейной ипотеке к количеству детей

В России до конца 2025 года могут принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Так, Госдума планирует поднять ставку до 10–12% для семей с одним ребенком, сохранить ее на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми.

На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%, — заявил Аксаков.

Тем временем в октябре россияне взяли рекордный объем ипотечных кредитов — 484 млрд рублей. Это стало самым высоким показателем 2025 года и крупнейшим ростом среди всех видов потребительского кредитования.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для россиян, находящихся в декретном отпуске. Соответствующее обращение он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, указав, что эта мера снизит финансовую нагрузку на молодых родителей и усилит социальную поддержку семей с детьми.