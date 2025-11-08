В Госдуме предложили ввести мораторий на ипотеку Чернышов предложил ввести мораторий на ипотечные платежи во время декрета

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил официальное обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести мораторий на ипотечные платежи для людей, находящихся в декрете, передает РИА Новости. По его мнению, данные меры снизят финансовое давление на молодых родителей и улучшат социальное самочувствие семей.

В целях реализации задач государственной демографической политики и усиления мер социальной поддержки семей с детьми считаю необходимым разработать и законодательно закрепить механизм предоставления права на мораторий по ипотечным платежам на период отпуска по уходу за ребенком, — говорится в сообщении.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который разработал несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми заявил, что женщинам нужно предоставить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Также политик считает необходимым распространить социальные выплаты по беременности и родам на неработающих женщин.