05 декабря 2025 в 13:31

Многодетный россиянин ушел в декрет

В Тюменской области отец 10 детей ушел в декретный отпуск

В Тюменской области отец, воспитывающий десятерых детей, взял декретный отпуск, передает 72.RU. В семье россиянина появились двойняшки, которые стали девятым и 10м детьми.

По информации издания, в 2025 году в регионе увеличилось количество многодетных отцов, оформивших пособие на уход за ребенком до полутора лет. Речь идет о мужчинах, имеющих трех и более детей. В регионе таких отцов насчитывается 497 человек.

В 2024 году в регионе в декретный отпуск ушли 262 отца. Из них четверо стали многодетными родителями, воспитывая по семеро детей каждый.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству России рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Эта инициатива направлена на укрепление института семьи и популяризацию многодетности.

До этого в Госдуме предложили реформировать систему поддержки многодетных семей. Новый законопроект предусматривает увеличение выплат и продолжительности отпуска по уходу за третьими и последующими детьми. Согласно инициативе, размер пособия будет зависеть от очередности ребенка, а отпуск смогут брать оба родителя.

