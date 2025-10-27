Многодетных отцов хотят начать раньше отправлять на пенсию

Правительству России предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов, говорится в докладе уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Омбудсмен дала такую рекомендацию кабмину в целях укрепления института семьи. Предложение призвано популяризовать многодетность.

Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов, — говорится в докладе.

Также Львова-Белова отметила, что на контроле постоянно находятся вопросы пенсионного обеспечения, указав, как многодетные матери в обращениях жалуются на невозможность досрочного выхода на заслуженный отдых. Такая ситуация возникла на фоне недостижения необходимого страхового стажа из-за заботы о детях. При этом женщины, у которых больше четырех детей, могут включить период ухода за ребенком до достижения им полутора лет в свой страховой стаж.

Ранее сенатор Лилия Гумерова назвала множество детей залогом счастья. По ее словам, подавляющее большинство участников Всероссийского конкурса «Семья года» являются многодетными родителями.