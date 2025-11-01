Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин

Омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть с Филиппин троих маленьких россиян

Мария Львова-Белова Мария Львова-Белова Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова поблагодарила дипломатов за помощь в возвращении троих детей с Филиппин. В Telegram-канале она написала, что несовершеннолетние остались на островах без попечения родителей и их временно разместили в учреждении в Себу.

Благодарю посольство Российской Федерации в Республике Филиппины, посольство РФ в Королевстве Таиланд, органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга и всех, кто помог детям вернуться домой, — рассказала Львова-Белова.

Опекуном несовершеннолетних была назначена их бабушка. Дипломаты помогли ей приобрести билеты, чтобы вылететь за внуками. На всех этапах, в том числе при перелетах с длительными пересадками, сотрудники аппарата Львовой-Беловой оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей домой.

Ранее пять российских и пять украинских семей воссоединились на белорусско-украинской границе при посредничестве омбудсмена Татьяны Москальковой. По ее словам, все мероприятия проводятся на паритетных началах, чтобы процесс воссоединения проходил зеркально для обеих сторон.

