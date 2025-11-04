В России призвали на треть сократить летние каникулы Омбудсмен Ярославская призвала сократить летние детские каникулы до двух месяцев

Продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Говорит Москва». Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

Омбудсмен обратила внимание, что трехмесячный перерыв в обучении не соответствует продолжительности отпусков родителей, что создает серьезные организационные трудности для семей. Фактически учебный процесс завершается в апреле, поскольку майские праздники и итоговые аттестации сокращают время для освоения нового материала.

Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска, — отметила Ярославская.

Большинство школьников проводят каникулы дома без полноценной занятости. В качестве решения омбудсмен предложила сделать июнь учебным месяцем, посвященным творческим дисциплинам — рисованию, музыке и физкультуре, что потребует пересмотра сроков проведения ЕГЭ.

