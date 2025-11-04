В России призвали на треть сократить летние каникулы

Продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Говорит Москва». Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.
Омбудсмен обратила внимание, что трехмесячный перерыв в обучении не соответствует продолжительности отпусков родителей, что создает серьезные организационные трудности для семей. Фактически учебный процесс завершается в апреле, поскольку майские праздники и итоговые аттестации сокращают время для освоения нового материала.
Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска, — отметила Ярославская.
Большинство школьников проводят каникулы дома без полноценной занятости. В качестве решения омбудсмен предложила сделать июнь учебным месяцем, посвященным творческим дисциплинам — рисованию, музыке и физкультуре, что потребует пересмотра сроков проведения ЕГЭ.
