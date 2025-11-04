Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025

В России призвали на треть сократить летние каникулы

Омбудсмен Ярославская призвала сократить летние детские каникулы до двух месяцев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью «Говорит Москва». Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

Омбудсмен обратила внимание, что трехмесячный перерыв в обучении не соответствует продолжительности отпусков родителей, что создает серьезные организационные трудности для семей. Фактически учебный процесс завершается в апреле, поскольку майские праздники и итоговые аттестации сокращают время для освоения нового материала.

Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска, — отметила Ярославская.

Большинство школьников проводят каникулы дома без полноценной занятости. В качестве решения омбудсмен предложила сделать июнь учебным месяцем, посвященным творческим дисциплинам — рисованию, музыке и физкультуре, что потребует пересмотра сроков проведения ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что спрос на зарубежные поездки в новогодние каникулы может увеличиться на 21% по сравнению с прошлым годом. Количество таких путешествий способно достичь 1,4 млн.

