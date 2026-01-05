Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 13:06

Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество

Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Начните с приготовления пасты в подсоленной воде. Для соуса разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный 1 лук-шалот до мягкости. Добавьте 300 г смеси лесных грибов, например вешенок и шиитаке, нарезанных пластинками. Обжаривайте до золотистого края и полного раскрытия аромата. Влейте 150 мл густых сливок и доведите до легкого кипения. Самый важный шаг: снимите сковороду с огня и взбейте соус погружным блендером до появления нежной, воздушной пены. Это займет всего минуту. Верните сковороду на маленький огонь, добавьте чайную ложку трюфельного масла и тертый сыр. Соедините с готовой пастой, чтобы каждую ее ленточку окутало нежное грибное облако. Подавайте, немедленно украсив хрустящими грибными чипсами и веточкой тимьяна.

Ранее мы писали о закуске для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем.

Читайте также
Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца
Семья и жизнь
Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца
Когда тонны салатов и майонеза надоели: уютные фаршированные ракушки
Общество
Когда тонны салатов и майонеза надоели: уютные фаршированные ракушки
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Общество
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Общество
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Макароны с капустой — это обалденно вкусно: простой рецепт с курицей, который удивляет
Общество
Макароны с капустой — это обалденно вкусно: простой рецепт с курицей, который удивляет
простые рецепты
быстрые рецепты
паста
макароны
Рождество
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон
Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года
Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее
«Агентура знала все»: ветеран «Альфы» обвинил близких Мадуро в измене
На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы
По сирийскому сценарию: Хаменеи сбежит в Москву из-за беспорядков в Иране?
«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?
Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала нового года
Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области
Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елей
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу
ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина
В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе
В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей
Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей
Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен
Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января
«Будут теракты?» Новый глава СБУ Евгений Хмара: кто он такой, досье
Юбилейный концерт Долиной отменили? Что известно, что будет с ее карьерой
Следователи нагрянули в частную клинику после смерти популярной блогерши
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.