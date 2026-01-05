Готовим за 15 минут: паста, которая покорит ваших гостей на Рождество

Начните с приготовления пасты в подсоленной воде. Для соуса разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный 1 лук-шалот до мягкости. Добавьте 300 г смеси лесных грибов, например вешенок и шиитаке, нарезанных пластинками. Обжаривайте до золотистого края и полного раскрытия аромата. Влейте 150 мл густых сливок и доведите до легкого кипения. Самый важный шаг: снимите сковороду с огня и взбейте соус погружным блендером до появления нежной, воздушной пены. Это займет всего минуту. Верните сковороду на маленький огонь, добавьте чайную ложку трюфельного масла и тертый сыр. Соедините с готовой пастой, чтобы каждую ее ленточку окутало нежное грибное облако. Подавайте, немедленно украсив хрустящими грибными чипсами и веточкой тимьяна.

Ранее мы писали о закуске для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем.