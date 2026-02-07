Британию уличили в отправке истребителей на Кипр из-за Ирана Times: Британия отправила на Кипр истребители F-35 из-за ситуации вокруг Ирана

Правительство Великобритании отправило сразу шесть истребителей F-35 на военную базу Акротири на Кипре, сообщает местная газета Times. По данным источников, такое решение вызвано ростом напряженности вокруг Ирана. Кроме того, несколько истребителей Typhoon уже размещены на базе на постоянной основе.

Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регион в более широкий конфликт. Шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины в размере 25% против государств, продолжающих торговать с Ираном. Речь идет о товарах, импортируемых в США из стран, прямо или косвенно получающих их от республики.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия приветствует переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Омане по иранскому ядерному досье. Москва хочет, чтобы диалог был результативным и позволил выйти к деэскалации конфликта.