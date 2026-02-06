«Выйти на деэскалацию»: Песков раскрыл ожидания РФ от диалога Ирана и США Песков: Россия приветствует переговоры США и Ирана в Омане

Россия приветствует переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Омане по иранскому ядерному досье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва хочет, чтобы диалог был результативным и позволил выйти к деэскалации конфликта.

Мы желаем, чтобы эти переговоры были результативными и чтобы эти переговоры позволили выйти на деэскалацию напряженности в регионе, — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что США и Иран возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия рассчитывает на нормализацию в отношениях США и Ирана благодаря стартовавшим в Омане 6 февраля переговорам. По ее словам, давление на Тегеран не будет способствовать урегулированию, а лишь приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.