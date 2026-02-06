В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США

Представители Ирана и Соединенных Штатов провели в столице Омана важные консультации по иранской ядерной программе, заявил глава МИД страны Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х. Он отметил, что переговоры носили серьезный характер и стороны намерены продолжить диалог.

Сегодня в Маскате [при нашем] посредничестве состоялись очень серьезные переговоры между Ираном и США, — написал аль-Бусаиди.

Министр отметил, что обсуждения, прошедшие при посредничестве Омана, были конструктивными и позволили прояснить позиции обеих сторон. По его словам, в ходе встречи удалось определить возможные направления для дальнейшего прогресса в урегулировании данного вопроса. Аль-Бусаиди также сообщил, что стороны договорились провести следующую встречу в надлежащее время.

Ранее неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.