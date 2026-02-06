Новый раунд переговоров между США и Ираном запланировали на ближайшие дни

Переговоры делегаций Ирана и США в Омане завершились, сообщил на своей странице в социальной сети X корреспондент портала Axios и 12-го канала Израиля Барак Равид. По его информации, в ближайшие дни намечен дополнительный раунд встреч.

Нынешний раунд переговоров между США и Ираном в Омане завершился. Дополнительный раунд переговоров, по свидетельству источника, осведомленного о деталях, состоится в предстоящие дни, — написал журналист.

Ранее сообщалось, что США и Иран возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует переговоры между Тегераном и Вашингтоном в Омане по иранскому ядерному досье. По его словам, Москва хочет, чтобы диалог был результативным и позволил выйти к деэскалации конфликта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия рассчитывает на нормализацию в отношениях США и Ирана благодаря стартовавшим в Омане 6 февраля переговорам. По ее словам, давление на Тегеран не будет способствовать урегулированию, а лишь приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.