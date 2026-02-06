Делегации Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе в Омане

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике начались в столице Омана Маскате, передает агентство Fars. Встреча стала первой после перерыва, связанного с обострением региональной ситуации.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Американскую сторону представляет специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

Текущий раунд переговоров проходит после многомесячной паузы в диалоге между Тегераном и Вашингтоном. Перерыв в консультациях возник на фоне открытой фазы ирано-израильского конфликта, которая произошла в июне 2025 года. До приостановки диалога Иран и США провели пять раундов переговоров.

Ранее сообщалось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся на территории Ирана, следует как можно скорее покинуть страну. Американцев также предупредили о сбоях в работе интернета. Им рекомендуется рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. В посольстве уточнили, что находящихся в Иране американцев могут задержать. Также не исключено, что за демонстрацией паспорта США или связей со страной последует арест.