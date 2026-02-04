Захарова предупредила о рисках силового давления на Иран Захарова: Россия надеется на деэскалацию по итогам переговоров Ирана и США

Россия рассчитывает, что запланированные на 6 февраля переговоры между представителями Ирана и США позволят сторонам предпринять шаги по деэскалации напряженности в отношениях, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования, передает корреспондент NEWS.ru.

Всегда были и остаемся привержены поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости. В частности, надеемся, что в ходе запланированной на пятницу, 6 февраля, встречи высокопоставленных представителей Ирана и США будут сделаны шаги для выхода из сложившейся ситуации, которая позволит избежать дальнейшей эскалации, — сказала Захарова.

Российская сторона убеждена, что давление на Иран не будет способствовать урегулированию. Оно может привести к напряженности на Ближнем Востоке, добавила дипломат. Москва рассчитывает, что «этого удастся избежать».

Ранее сообщалось, что руководство Ирана потребовало сменить место и формат переговоров с США по ядерной сделке, которые были запланированы на 6 февраля. Тегеран хочет перенести место встречи из Турции в Оман. Иран настаивает на переговорах в двустороннем формате — без участия наблюдателей из арабских и мусульманских стран.