Трамп пригрозил торгующим с Ираном странам пошлинами в 25%

Соединенные Штаты могут ввести пошлины в размере 25% против государств, продолжающих торговать с Ираном, об этом говорится в новом указе американского президента Дональда Трампа, опубликованном пресс-службой Белого дома. Речь идет о товарах, импортируемых в США из стран, прямо или косвенно получающих их от республики.

Начиная с даты вступления в силу настоящего указа, на товары, импортируемые в США и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина, например в размере 25%, — говорится в документе.

Ранее Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью прекратить импорт нефти из России. Вместо этого страна планирует закупать энергоносители у американских компаний. Официальная реакция индийских властей на опубликованный указ пока не последовала. Белый дом ссылается на заключение важного рамочного соглашения по безопасности сроком на 10 лет.