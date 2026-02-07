Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 08:30

Зоопсихолог объяснила, как приучить кошку спать по ночам

Зоопсихолог Капустина: поздние игры и еда обеспечат кошке спокойный сон ночью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кормление и игры в поздние часы помогут приучить кошку ко сну в ночное время, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, режим питомца можно корректировать поэтапно, пока не будет достигнут желаемый результат.

Изменить режим дня кошки можно, но делать это необходимо постепенно и ни в коем случае не будить ее, если она спит днем. Применяем такой алгоритм: за час до сна хозяев — активные игры с кошкой, за полчаса до сна — пакетик влажного корма. Если кормление по режиму, то вечерний прием пищи — также за 30 минут до покоя. При этом желательно, чтобы он составлял не менее 40% от дневного рациона. Тогда, наигравшись и наевшись перед сном, питомец спокойно спит ночью. Если он привык играть и есть раньше, то сдвигаем время развлечений и трапезы каждый день на 15 минут, пока не дойдем до нужного интервала, — посоветовала Капустина.

Ранее ветеринар Андрей Руденко заявил, что кошки используют манипуляции для адаптации и выживания. По его словам, эти питомцы научились тонко подстраиваться под поведение и эмоциональные реакции своих хозяев, чтобы создать для себя наиболее комфортные условия.

