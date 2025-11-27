День матери
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем

Этот рецепт на 25 порций. Подготовьте: 200 г слабосоленого лосося, одно спелое авокадо, один небольшой огурец, 100 г творожного сыра с зеленью, половинку красного лука и свежий укроп. Вам понадобятся 40 миниатюрных тарталеток из слоеного теста. Авокадо разомните вилкой в пасту и смешайте с творожным сыром. Этой массой наполните тарталетки. Огурец нарежьте тонкими кружочками и положите сверху. Лосось нарежьте небольшими полосками и скрутите в изящные розочки, которые разместите на огурце. Красный лук нашинкуйте максимально мелко и посыпьте им канапе для остроты. В завершение украсьте каждую розочку веточкой укропа. Это канапе освежает и идеально подходит для аперитива.

Ранее мы рассказывали про идеальную запеканку: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов

