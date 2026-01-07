Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 17:35

Сытные трубочки для всей семьи — лаваш с грибами и сырной начинкой. Аромат, на который сбегутся все домочадцы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Нет ничего проще и ароматнее, чем эти хрустящие рулетики, которые станут настоящим хитом семейного ужина. Сочетание нежных, обжаренных с луком грибов и тягучего расплавленного сыра, завёрнутых в тонкий лаваш, создаёт невероятно гармоничный и сытный вкус. А запах, который наполняет кухню во время готовки, гарантированно соберёт за столом всех домочадцев ещё до того, как блюдо будет подано.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 200 г твёрдого сыра, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло для жарки, 1 яйцо для смазки. Грибы и лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите, остудите. Сыр натрите на тёрке и смешайте со сметаной и остывшей грибной начинкой. Лаваш разрежьте на широкие полосы. На каждую полосу вдоль выложите начинку, сверните плотные трубочки и выложите швом вниз на противень с пергаментом. Смажьте трубочки взбитым яйцом для золотистой корочки. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до румяного цвета. Подавайте горячими, как самостоятельную закуску или с лёгким овощным салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

грибы
рецепты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
