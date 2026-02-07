Зимняя Олимпиада — 2026
Вернувшийся на родину Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, прилетел в Казахстан, сообщает РИА Новости. Артист прошел через VIP-зону международного аэропорта Алма-Аты и уехал на иномарке, избегая общения с журналистами.

Перед этим он поговорил с неизвестным мужчиной в гражданском и человеком в форме, предположительно, представителем транспортной полиции. При этом сотрудница аэропорта препятствовала работе прессы, запрещая съемку и закрывая камеры руками.

Ранее сообщалось, что Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей. Главный актив — двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стоимостью 130 млн рублей. Кроме того, у него есть Mercedes Gelandewagen и Cadillac Escalade.

До этого стало известно, что юмориста собирались задержать еще 3 февраля во время его визита в Екатеринбург. Однако задержание не состоялось, поскольку тогда выступление артиста отменили и в столицу Урала он не полетел. Многие фанаты до сих пор не могут вернуть деньги за билеты.

