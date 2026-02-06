Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 12:34

Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля

RT: Сабурова хотели задержать еще 3 февраля во время его визита в Екатеринбург

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова собирались задержать еще 3 февраля во время его прилета в Екатеринбург, заявил в беседе с RT источник, знакомый с ситуацией. По его словам, задержание не состоялось, поскольку тогда выступление артиста отменили, и в столицу Урала он не полетел.

Концерт Сабурова должен был пройти в МТС Live Холл, многие фанаты до сих пор не могут вернуть свои деньги. Площадка, на которой планировалось выступление стендапера, опубликовала в социальных сетях, что причиной отмены концерта стали «непреодолимые обстоятельства».

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково. За ним вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай.

Адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что стендап-комик может реализовать свое миллионное имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, Сабуров может поручить это дело своим доверенным лицам. Юрист Александр Бенхин в свою очередь заявил, что решение о запрете на въезд в РФ для юмориста вряд ли будет пересмотрено.

