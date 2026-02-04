Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Картофель, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака или гарнира к ужину.

Получается обалденная вкуснятина: кружевные, хрустящие по краям лепешки с золотистыми пузырьками и нежная, тающая серединка с насыщенным картофельным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, соль, растительное масло для жарки. Картофель и луковицу натрите на мелкой терке. Массу сильно отожмите через марлю, чтобы удалить лишний сок. Добавьте яйцо и соль, тщательно перемешайте. В сковороде хорошо разогрейте масло. Выкладывайте массу тонким слоем, формируя лепешки. Жарьте на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны до глубокой золотистой корочки. Подавайте сразу со сметаной.

