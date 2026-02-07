«Один из идеологических фронтов»: Захарова о героизации нацизма на Западе Захарова: героизация нацизма на Западе стала идеологическим фронтом против РФ

Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы.

Рассматриваем данную тенденцию как один из идеологических фронтов коллективного Запада против России. К чему это приводит — теперь все видят на Украине, где путем щедро оплаченных программ по переформатированию исторического сознания элит и населения к власти были приведены необандеровцы, — подчеркнула дипломат.

Причем обращать внимание на это начали задолго до начала спецоперации, уточнила она. Так, сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы, где были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», уточнила Захарова. Там стали уничтожать позитивное восприятие РФ и переписывать историю. Причем зримым воплощением данных процессов стала война с советскими памятниками, резюмировала представитель МИД.

Ранее британские аналитики заявили, что на Западе растет тревога после резкого предупреждения российского МИД в адрес стран, планирующих отправку своих военных контингентов на Украину. По мнению экспертов, Москва готова к радикальным мерам в случае появления войск НАТО в зоне конфликта.