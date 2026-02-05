Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины Daily Express: Запад встревожен ответом России на отправку войск НАТО на Украину

На Западе растет тревога после резкого предупреждения российского МИД в адрес стран, планирующих отправку своих военных контингентов на Украину, сообщает британская газета Daily Express. Издание отмечает, что Москва готова к радикальным мерам в случае появления иностранных войск в зоне конфликта.

Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения, — пишет издание.

Поводом для публикации стало заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая назвала размещение сил так называемой «коалиции желающих» абсолютно неприемлемым. В министерстве подчеркнули, что любые иностранные подразделения на украинской территории будут рассматриваться как законные военные цели для российских вооруженных сил. Данная позиция стала ответом на январскую встречу в Париже, где ряд стран подписал декларацию о намерении ввести войска для обеспечения безопасности Киева после завершения активных боев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине потребуется принятие сложных политических решений. По его словам, никакого легкого сценария не существует, а любые договоренности неизбежно будут сопровождаться компромиссами.