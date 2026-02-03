Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине

Для достижения мирного соглашения по Украине потребуется принятие сложных политических решений, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде. По его словам, никакого легкого сценария не существует, а любые договоренности неизбежно будут сопровождаться компромиссами. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал украинского парламента.

Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений, — сказал Рютте.

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом 3 февраля. Депутаты пошли на перерыв после неудачи с определением повестки дня, как раз в то время, когда Рютте поднялся на трибуну. Во время выступления Рютте отметил, что НАТО перейдет к полноценной военной поддержке Украины только после подписания мирного договора.

Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на полупустой зал Верховной рады во время выступления Рютте. По ее словам, это можно объяснить скупостью последнего. Она отметила, что генсеку Североатлантического альянса следовало заплатить за большее число зрителей.