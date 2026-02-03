Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:13

«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде

Захарова высмеяла выступление Рютте перед полупустым залом Верховной рады

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Полупустой зал Верховной рады во время выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте можно объяснить скупостью последнего, пошутила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU. По ее словам, генсеку Североатлантического альянса следовало заплатить за большее число зрителей.

А Рютте заплатил? Нема денег — нема зрителей, — констатировала Захарова.

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом во вторник, 3 февраля. Депутаты пошли на перерыв после неудачи с определением повестки дня, как раз в то время, когда Рютте поднялся на трибуну.

Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что НАТО не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации стран — членов организации до окончания боевых действий в стране.

Прежде депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.

Россия
Мария Захарова
Украина
Марк Рютте
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.