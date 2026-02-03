«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде Захарова высмеяла выступление Рютте перед полупустым залом Верховной рады

Полупустой зал Верховной рады во время выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте можно объяснить скупостью последнего, пошутила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU. По ее словам, генсеку Североатлантического альянса следовало заплатить за большее число зрителей.

А Рютте заплатил? Нема денег — нема зрителей, — констатировала Захарова.

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом во вторник, 3 февраля. Депутаты пошли на перерыв после неудачи с определением повестки дня, как раз в то время, когда Рютте поднялся на трибуну.

Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что НАТО не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации стран — членов организации до окончания боевых действий в стране.

Прежде депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.