«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде

Полупустой зал Верховной рады во время выступления генерального секретаря НАТО Марка Рютте можно объяснить скупостью последнего, пошутила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU. По ее словам, генсеку Североатлантического альянса следовало заплатить за большее число зрителей.
А Рютте заплатил? Нема денег — нема зрителей, — констатировала Захарова.
Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом во вторник, 3 февраля. Депутаты пошли на перерыв после неудачи с определением повестки дня, как раз в то время, когда Рютте поднялся на трибуну.
Ранее генеральный секретарь Альянса заявил, что НАТО не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации стран — членов организации до окончания боевых действий в стране.
Прежде депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.