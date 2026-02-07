Симоньян предположила, какая судьба ждет Зеленского Симоньян заявила, что Зеленского за его действия ждет пожизненное заключение

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает пожизненное заключение, заявила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По ее словам, это максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ.

Справедливое возмездие для Зеленского ограничивается действующим российским законодательством, уточнила Симоньян.

Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь — как мы помним, у нас мораторий, — а предусмотрено пожизненное заключение, — указала главред RT.

До этого она обращала внимание, что Украина в нынешнем положении буквально «движется в ад». По ее словам, конфликт завершится неминуемой победой России. Также главред оценила возможное будущее украинского государства. Она предложила два сценария: либо страна будет «раздербанена», либо останется сателлитом Европы.

При этом сам Зеленский продолжает верить в свою победу на возможных выборах нового лидера. Этого мнения он придерживается несмотря на то, что его поддержка среди населения снизилась после начала специальной военной операции России на Украине.