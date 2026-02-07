Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 07:16

Симоньян предположила, какая судьба ждет Зеленского

Симоньян заявила, что Зеленского за его действия ждет пожизненное заключение

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает пожизненное заключение, заявила главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По ее словам, это максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ.

Справедливое возмездие для Зеленского ограничивается действующим российским законодательством, уточнила Симоньян.

Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь — как мы помним, у нас мораторий, — а предусмотрено пожизненное заключение, — указала главред RT.

До этого она обращала внимание, что Украина в нынешнем положении буквально «движется в ад». По ее словам, конфликт завершится неминуемой победой России. Также главред оценила возможное будущее украинского государства. Она предложила два сценария: либо страна будет «раздербанена», либо останется сателлитом Европы.

При этом сам Зеленский продолжает верить в свою победу на возможных выборах нового лидера. Этого мнения он придерживается несмотря на то, что его поддержка среди населения снизилась после начала специальной военной операции России на Украине.

Маргарита Симоньян
Владимир Зеленский
заключение
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девушка Ди Каприо приняла участие в открытии Олимпиады в Италии
Форма монгольских спортсменов на Олимпиаде вызвала фурор в Европе
Назван средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля
Зоопсихолог объяснила, как приучить кошку спать по ночам
Под Харьковом заметили украинских рейнджеров
Семья из Крыма заработала миллионы благодаря полученной по наследству книге
Вернувшийся на родину Сабуров покинул аэропорт Алма-Аты через VIP-зону
США накажут двух подрядчиков из-за задержек поставок оружия на Украину
Посольство РФ взяло на контроль ситуацию с задержанным в Майами россиянином
Прорыв к Константиновке, обстрелы граждан: новости СВО на утро 7 февраля
Перерасчет за отопление: объясняем, как законно уменьшить сумму в квитанции
Три российских спортсмена выступят в первый день Олимпиады
«Состояние тяжелое»: в Японии захотели заключить мирный договор с Россией
Британию уличили в отправке истребителей на Кипр из-за Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 февраля: инфографика
«Один из идеологических фронтов»: Захарова о героизации нацизма на Западе
Объекты ВСУ у Днепра стерты ударами дронов: успехи ВС РФ к утру 7 февраля
Свыше 80 дронов устроили массированный налет на Россию
Симоньян предположила, какая судьба ждет Зеленского
Трамп пригрозил торгующим с Ираном странам пошлинами в 25%
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.