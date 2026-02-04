Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:54

Американец скормил ребенка аллигаторам и избежал смертной казни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жителя Флориды (США) приговорили к пожененному заключению — в 1988 году он скормил аллигаторам и черепахам пятилетнюю девочку, сообщается в NBC Miami. Журналисты уточили, что 76-летнему американцу удалось избежать смертной казни.

По информации издания, первый смертный приговор злоумышленнику вынесли в 2007 году. Однако в 2017 году решение отменили из-за изменения законов штата — переговор пересмотрели спустя девять лет.

Ранее в Китае казнили 11 представителей преступной банды «Семья Мин», которая действовала на севере Мьянмы и была причастна к убийству 14 граждан КНР. Кроме того, группировку обвинили в мошенничестве, организации казино и торговле наркотиками. Несколько членов «Семьи Мин» арестовали в ноябре 2023 года.

До этого россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания. Уточняется, что она уже вернулась на родину, ее поместили в исправительную колонию общего режима. К 16 января ей оставалось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.

США
смертная казнь
дети
заключение
