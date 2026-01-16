Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 06:46

Приговоренную в Китае к смертной казни россиянку перевезли на родину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россиянку Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали России для отбывания наказания, говорится в судебных материалах. Уточняется, что она уже вернулась на родину, ее поместили в исправительную колонию общего режима, передает РИА Новости.

В Китае Лопатиной дважды смягчали наказание: сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет за решеткой. В итоге ей назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории Российской Федерации осталось отбыть шесть лет шесть месяцев и 24 дня.

Ранее стало известно, что российские дипломаты оказывают задержанному в Польше по запросу Киева российскому археологу Александру Бутягину всю помощь, которая находится в рамках их компетенции, о чем заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. По его словам, они находятся в постоянном контакте с адвокатом.

Археолога Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины. Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей). Адвокат Бутягина Адам Доманьский отметил, что Окружной суд Варшавы продлил срок ареста, ученый останется под стражей до начала весны, а именно до 4 марта.

Китай
Россия
приговоры
осужденные
