Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 01:27

Дипломаты РФ оказывают задержанному в Польше археологу необходимую помощь

Дипломаты РФ оказывают археологу Бутягину в Польше всю необходимую помощь

Фото: Создано ИИ/Александра Погиба/NEWS.ru
Российские дипломаты оказывают задержанному в Польше по запросу Киева российскому археологу Александру Бутягину всю помощь, которая находится в рамках их компетенции, заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. По его словам, они находятся в постоянном контакте с адвокатом, передает «Россия-1».

Все просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, все мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые он просил нас сделать, мы выполнили. Мы находимся в постоянном контакте с адвокатом. Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой, — сказал он.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что Окружной суд Варшавы продлил срок ареста археологу. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны, а именно до 4 марта.

Также Андрей Ордаш отметил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

Археолога Эрмитажа задержали в Польше по запросу Украины. Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей).

археологи
дипломаты
адвокаты
Польша
