«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем Симоньян: движущаяся в ад Украина в будущем может остаться сателлитом Европы

Украина в нынешнем положении буквально «движется в ад», заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, конфликт завершится неминуемой победой России.

Украина движется в ад. Украинский конфликт с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений, — уточнила Симоньян.

Также главред оценила возможное будущее украинского государства. Она предложила два возможных сценария: либо страна будет «раздербанена», либо останется сателлитом Европы.

При этом Симоньян усомнилась в способности современной Европы оказать Украине существенную помощь. По ее словам, страны Европейского союза в нынешнем виде не могут помочь даже самим себе.

Ранее аналитики InfoBRICS предположили, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает кризис хуже, чем текущий. Журналисты отметили, что политику пора провести выборы и учесть мнение жителей страны. Иначе из-за грядущего краха Вооруженных сил Украины и проблем в государственных институтах положение властей станет еще более хрупким. Ситуация может закончиться радикальными действиями оппозиции в адрес руководства.