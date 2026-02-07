Юрист объяснил, когда банки могут отказать в возврате вклада Юрист Закарая: банк может отказать в возврате вклада из-за бездействия клиента

Самые распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка обычно связаны с действиями или бездействием клиента, заявила агентству ПРАЙМ куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая. Например, человеку могут не выдать вклад, если он попал под проверку Федеральной службы по финансовому мониторингу, отметила эксперт.

Кроме того, в выдаче вклада обычно отказывают в случае, если он был пополнен путем подозрительной операции, а клиент пытается снять деньги практически сразу после перевода, уточнила юрист. Чтобы вернуть деньги, сначала нужно устранить причину блокировки. Если банк ее не называет, следует потребовать у него письменный отказ и написать претензию, резюмировала Закарая.

