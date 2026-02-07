США накажут двух подрядчиков из-за задержек поставок оружия на Украину Bloomberg: США хотят оштрафовать подрядчиков за задержки поставок Украине

Вашингтон планирует оштрафовать двух подрядчиков, из-за которых задержались поставки артиллерийских боеприпасов на Украину, пишет агентство Bloomberg. В материале уточняется, что некоторые виды вооружения прибыли в страну на 18 месяцев позже.

Армия США намерена взыскать штрафы с компаний Northrop Grumman Corp. и Global Military Products Inc. за задержки поставок артиллерийских боеприпасов в Украину, что является примером усилий Пентагона по повышению ответственности оборонных подрядчиков, — сказано в статье.

Пентагон собирается потребовать компенсацию за инцидент в размере в $1,1 млн (84,7 млн рублей). Ведомство намерено впредь досконально контролировать реализацию всех договоренностей в этой области.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что настало время для начала процесса предоставления Украине ракет Tomahawk. Он призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть меры, которые тот применяет для воздействия на Россию.

Тем временем постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения.