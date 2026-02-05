Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров

Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телеканала Newsmax. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения.

Столько времени, сколько потребуется на заключение мирного соглашения, мы собираемся продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а затем они будут предоставлять его Украине, — сказал он.

Уитэкер уточнил, что целью поставок является как обеспечение Украины средств противовоздушной и противоракетной обороны, так и предоставление наступательного вооружения для продолжения боевых действий.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.