Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:57

Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров

Уитэкер: США продолжат поставлять Украине оружие через НАТО

Мэтью Уитэкер Мэтью Уитэкер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Pres
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телеканала Newsmax. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения.

Столько времени, сколько потребуется на заключение мирного соглашения, мы собираемся продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а затем они будут предоставлять его Украине, — сказал он.

Уитэкер уточнил, что целью поставок является как обеспечение Украины средств противовоздушной и противоракетной обороны, так и предоставление наступательного вооружения для продолжения боевых действий.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова отметила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, заявления ЕС о поддержке поиска мирного решения украинского кризиса являются лишь попыткой затянуть и дезавуировать этот процесс.

США
поставки
НАТО
оружие
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.