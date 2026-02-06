Зимняя Олимпиада — 2026
Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина

Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина
Чтобы курица впитала ароматы прованских трав и заиграла благородными нотками, нужен изысканный подход. Маринад на белом вине с чесноком — классическое, но очень вкусное решение. Добавьте один секретный ингредиент, и он перенесет вас на солнечное побережье Средиземного моря. Какой? Узнайте в нашем рецепте.

В глубокой миске соедините 100 мл сухого белого вина, 3 ст. л. оливкового масла, сок 1/2 лимона. Добавьте горсть смеси свежих трав: розмарин, тимьян, орегано (мелко нарубите). Положите 4–5 тонко нарезанных пластинами зубчиков чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, черный и розовый перец горошком. Секретный акцент — цедра одного лимона (или лайма), добавленная крупными полосками. Она даст чистый аромат. Залейте маринадом 800 г куриных крыльев или голеней и маринуйте 2–4 часа. Запекайте на пергаменте при 200 °C 30–35 минут, перевернув один раз.

  • Совет от шефа: Не давите чеснок, а режьте пластинами: так он отдаст аромат, но не будет доминировать и не подгорит. Маринуйте в стеклянной или керамической посуде, металл может дать реакцию с вином.

КБЖУ на 100 г: ~190 ккал | Б: 16 г | Ж: 12 г | У: 1 г

