29 января 2026 в 15:22

Голубцы без возни: минимум усилий, максимум вкуса

Нежные фрикадельки из фарша и риса томятся со сладковатой капустой в томатно-сметанном соусе. Блюдо готовится в одной посуде, наполняя дом аппетитным ароматом.

Возьмите 500 г смешанного фарша, добавьте 100 г риса, промытого и залитого кипятком на 15 минут. Измельчите луковицу и соедините с фаршем, рисом, яйцом, солью, перцем и паприкой. Тщательно вымесите и уберите фарш в холодильник на 20 минут.

Пока фарш отдыхает, нашинкуйте 600 г капусты, натрите морковь и нарежьте лук. Обжарьте лук с морковью, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости, посолив по вкусу.

Сформируйте из фарша небольшие шарики и обжарьте их до румяной корочки. Выложите фрикадельки на тушеную капусту. Смешайте томатную пасту, сметану и 300 мл воды или бульона, добавьте щепотку сахара. Залейте соусом блюдо, добавьте лавровый лист. После закипания тушите под крышкой на минимальном огне 30–40 минут.

  • Совет: для рассыпчатого риса можно добавить его в фарш сухим, предварительно промыв.

