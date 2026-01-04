Что готовят на ужин, чтобы оставаться в форме? Ответ вас удивит

Чтобы создать этот суп, начните с томления на дне кастрюли одного мелко нашинкованного лука-порея и стебля сельдерея в небольшом количестве овощного бульона (примерно 350 мл). Когда они станут мягкими, добавьте целый измельченный цукини, небольшую горсть свежего шпината и еще 350 мл кипяченой воды, доведите до кипения. Варите всего 5–7 минут, пока цукини не станет мягким. Превратите суп в нежнейшее пюре с помощью блендера, добавив горсть свежего базилика и щепотку лимонной цедры для яркости. Подавайте, украсив тонкими ломтиками редиса и веточкой кинзы. Этот изумрудный эликсир поражает своей чистотой и энергией.

