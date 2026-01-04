Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:28

Что готовят на ужин, чтобы оставаться в форме? Ответ вас удивит

Что готовят на ужин, чтобы оставаться в форме? Ответ вас удивит Что готовят на ужин, чтобы оставаться в форме? Ответ вас удивит Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы создать этот суп, начните с томления на дне кастрюли одного мелко нашинкованного лука-порея и стебля сельдерея в небольшом количестве овощного бульона (примерно 350 мл). Когда они станут мягкими, добавьте целый измельченный цукини, небольшую горсть свежего шпината и еще 350 мл кипяченой воды, доведите до кипения. Варите всего 5–7 минут, пока цукини не станет мягким. Превратите суп в нежнейшее пюре с помощью блендера, добавив горсть свежего базилика и щепотку лимонной цедры для яркости. Подавайте, украсив тонкими ломтиками редиса и веточкой кинзы. Этот изумрудный эликсир поражает своей чистотой и энергией.

Ранее мы писали про топ продуктов для похудения во сне.

простые рецепты
быстрые рецепты
похудетьнадолго
диеты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 4 января: что будет завтра, мигрени, головокружение
Основателя «Белой масти» признали склонным к побегам
«Договорняк»: названа важная деталь в захвате Мадуро
Треш-блогершу задержали за надругательство над могилой матери
В Гонконге при пожаре в ЖК погиб человек
Россиянам с задержанного в Финляндии судна запретили выезд из страны
Российские бойцы освободили Подолы
Бесплатный отдых с детьми в Москве: идеи и адреса
Психолог раскрыла простой рецепт новогоднего настроения на работе
Раскрыта ключевая ошибка США при захвате Мадуро
Леди Гага и другие: зарубежные звезды, пережившие изнасилование
Автомобиль взлетел на воздух в Киеве
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро
Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников
Трамп пригрозил еще трем странам конфликтом после атаки на Венесуэлу
«Было принято решение»: Варшавер отреагировал на слухи об удалении опухоли
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон и Камилла борются за власть
Казанский аэропорт не принимает рейсы из-за метели
Устали от тяжелого утра? Этот зеленый коктейль перезапустит ваш организм
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.