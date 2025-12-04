Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 11:54

Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне

Диетолог Берджис: греческий йогурт, киви и белок помогут похудеть во сне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Греческий йогурт, киви, миндаль могут помочь в похудении во сне людям после 45 лет, рассказала La Razon диетолог Сахар Берджис. Ключевым элементом ее рекомендаций также является нежирный белок, например, из мяса курицы или индейки.

Небольшая порция нежирного белка перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует выработку мелатонина — гормона сна, — сказала специалист.

По словам Берджис, после 45–50 лет обмен веществ замедляется, что делает процесс снижения веса более сложным. В список диетолога также вошли ромашковый чай, расслабляющие травяные настои, творог, рикотта и грецкие орехи. Последние, как отметила она, богаты магнием, который играет важную роль в регенерации клеток и контроле уровня сахара в крови во время сна.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые позволяют замедлить общее старение организма. Она отметила, что в этих продуктах содержатся полифенолы.

диетологи
сон
здоровье
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 4 декабря: дроны против своих, десятки трупов
Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино
Почему не работает Roblox 4 декабря: причины блокировки, что сказали в РКН
Украинский дрон намеренно ударил по автомобилю и убил людей
Угрозы изнасиловать студентку МГИМО привели к уголовному делу
Долина выступит с обращением из-за скандала вокруг ее квартиры
Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года
Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы
В Госдуме ответили, придут ли электронные паспорта на замену бумажным в РФ
Блогер Муратович потребовал извинений от концертного директора Киркорова
«Анахронизм»: в ОП предложили замену бумажным паспортам
Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов
«Не будет твоего сладенького скоро»: сына Соколовского угрожают похитить
Главой МОССАДа стал уроженец Белоруссии, раненный во время атаки ХАМАС
Травмированная в игровом центре девочка получила полмиллиона рублей
Знаменитый теннисист предположил, почему Потапова решила не выступать за РФ
С Киркорова взыскали задолженность по иску Росавтодора
Предполагаемый отель Путина в Индии оказался недоступен для бронирования
В IT раскрыли, почему интервью Путина продлилось дольше заявленного
Зима отменяется? Прогноз погоды в Москве на аномально теплый декабрь
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.