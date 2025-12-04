Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне Диетолог Берджис: греческий йогурт, киви и белок помогут похудеть во сне

Греческий йогурт, киви, миндаль могут помочь в похудении во сне людям после 45 лет, рассказала La Razon диетолог Сахар Берджис. Ключевым элементом ее рекомендаций также является нежирный белок, например, из мяса курицы или индейки.

Небольшая порция нежирного белка перед сном помогает стабилизировать уровень глюкозы и стимулирует выработку мелатонина — гормона сна, — сказала специалист.

По словам Берджис, после 45–50 лет обмен веществ замедляется, что делает процесс снижения веса более сложным. В список диетолога также вошли ромашковый чай, расслабляющие травяные настои, творог, рикотта и грецкие орехи. Последние, как отметила она, богаты магнием, который играет важную роль в регенерации клеток и контроле уровня сахара в крови во время сна.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что черника, малина, клубника, орехи, семена, темный шоколад, яблоки, виноград и цитрусовые позволяют замедлить общее старение организма. Она отметила, что в этих продуктах содержатся полифенолы.